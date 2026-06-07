Синоптики предупредили о грозах и шквалах в Украине: прогноз погоды в регионах

Погода в Киеве, Харькове, Одессе и Львове / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и шквалами. В части областей объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков, града и порывов ветра. В то же время, на востоке и юге страны сохранится теплая и местами жаркая погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Опасные погодные явления

По прогнозу синоптиков, 8 июня в большинстве областей Украины прогнозируются грозы. В некоторых регионах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

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Сложнейшая ситуация ожидается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, где прогнозируют значительные дожди.

Из-за непогоды возможны усложнения движения транспорта, перебои в работе энергетических и коммунальных предприятий, локальные подтопления.

Также синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации на реке Прут. В Черновцах ожидается повышение уровня воды на 60-110 см.

© Укргидрометцентр

Прогноз погоды по регионам

В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, грозы и потепление до +30 градусов.

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Киев и область

В Киеве и области неделя начнется дождями и грозами. 8 июня днем местами прогнозируют сильные осадки. Во второй половине недели осадков станет меньше, а температура поднимется до +24…+26°C.

Температура в области ночью — +13… +18 ° C, а днем — +20… +25 ° C, а в Киеве — около +20… +22 ° C.

В столице в течение недели ожидается умеренно теплая погода с дождями и грозами в начале периода. Температура воздуха днем в течение недели будет колебаться в пределах +20…+28 градусов.

Запад Украины

В Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются периодические дожди и грозы.

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Во Львове ожидается прохладная погода — около +19…+23 градусов днем. В течение недели возможны периодические дожди и грозы.

Температура в области ночью — +10…+15°C, а днем — +18…+24°C.

В Карпатах возможны сильные осадки и порывистый ветер.

Север Украины

В Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами.

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Температура днем будет колебаться в пределах +20…+24°C. А в середине недели погода станет более сухой и теплой.

Центр Украины

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях возможны дожди, грозы и локальный град. Температура в регионах будет сохраняться достаточно высокая: днем: +22…+27°C, а ночью: +14…+18°C.

К концу недели ожидается постепенное потепление.

В городе Днепр прогнозируют теплую погоду с температурой +24…+27 градусов. В течение недели возможны кратковременные дожди и грозы.

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Восток Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет теплее всего. В Харькове сохранится по-летнему жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +26…+28 градусов, местами возможны кратковременные грозы.

Температура в регионах днем: +25…+28°C, местами до +30°C.

8 июня на Левобережье прогнозируют грозы, град и шквалы.

Юг Украины

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет теплая летняя погода.

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В Одессе преобладает комфортная летняя погода. Температура воздуха днем составит +24…+27 градусов. Осадки будут непродолжительными и локальными.

Температура в регионах днем — +24… +28 ° C, а на побережье немного прохладнее.

Местами возможны кратковременные грозы, но большая часть недели будет сухой.

Напомним, ранее синоптики предупредили о кардинальном изменении погоды в Украине.

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По прогнозу, погода в Украине существенно изменится из-за теплых южных потоков. В большинстве областей установится комфортная, солнечная и летняя погода с температурой до +25 градусов.

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