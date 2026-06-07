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Синоптики предупредили о грозах и шквалах в Украине: прогноз погоды в регионах
В Украине за неделю прогнозируют грозы, сильные дожди, град и шквалы. Жарче всего будет на востоке и юге страны.
В ближайшие дни в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами и шквалами. В части областей объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков, града и порывов ветра. В то же время, на востоке и юге страны сохранится теплая и местами жаркая погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Опасные погодные явления
По прогнозу синоптиков, 8 июня в большинстве областей Украины прогнозируются грозы. В некоторых регионах возможны град и шквалы ветра до 15-20 м/с.
Сложнейшая ситуация ожидается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, где прогнозируют значительные дожди.
Из-за непогоды возможны усложнения движения транспорта, перебои в работе энергетических и коммунальных предприятий, локальные подтопления.
Также синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации на реке Прут. В Черновцах ожидается повышение уровня воды на 60-110 см.
Прогноз погоды по регионам
В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди, грозы и потепление до +30 градусов.
Киев и область
В Киеве и области неделя начнется дождями и грозами. 8 июня днем местами прогнозируют сильные осадки. Во второй половине недели осадков станет меньше, а температура поднимется до +24…+26°C.
Температура в области ночью — +13… +18 ° C, а днем — +20… +25 ° C, а в Киеве — около +20… +22 ° C.
В столице в течение недели ожидается умеренно теплая погода с дождями и грозами в начале периода. Температура воздуха днем в течение недели будет колебаться в пределах +20…+28 градусов.
Запад Украины
В Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются периодические дожди и грозы.
Во Львове ожидается прохладная погода — около +19…+23 градусов днем. В течение недели возможны периодические дожди и грозы.
Температура в области ночью — +10…+15°C, а днем — +18…+24°C.
В Карпатах возможны сильные осадки и порывистый ветер.
Север Украины
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях прогнозируется неустойчивая погода с дождями и грозами.
Температура днем будет колебаться в пределах +20…+24°C. А в середине недели погода станет более сухой и теплой.
Центр Украины
В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях возможны дожди, грозы и локальный град. Температура в регионах будет сохраняться достаточно высокая: днем: +22…+27°C, а ночью: +14…+18°C.
К концу недели ожидается постепенное потепление.
В городе Днепр прогнозируют теплую погоду с температурой +24…+27 градусов. В течение недели возможны кратковременные дожди и грозы.
Восток Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях будет теплее всего. В Харькове сохранится по-летнему жаркая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +26…+28 градусов, местами возможны кратковременные грозы.
Температура в регионах днем: +25…+28°C, местами до +30°C.
8 июня на Левобережье прогнозируют грозы, град и шквалы.
Юг Украины
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет теплая летняя погода.
В Одессе преобладает комфортная летняя погода. Температура воздуха днем составит +24…+27 градусов. Осадки будут непродолжительными и локальными.
Температура в регионах днем — +24… +28 ° C, а на побережье немного прохладнее.
Местами возможны кратковременные грозы, но большая часть недели будет сухой.
Напомним, ранее синоптики предупредили о кардинальном изменении погоды в Украине.
По прогнозу, погода в Украине существенно изменится из-за теплых южных потоков. В большинстве областей установится комфортная, солнечная и летняя погода с температурой до +25 градусов.