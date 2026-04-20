Синоптики предупредили о холодной неделе в Украине: к какой погоде готовиться

Погода в Украине на этой неделе будет холодной и сырой. Циклоническая деятельность и холодные воздушные массы с севера Европы принесут заморозки, а также дожди и мокрый снег.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Какой будет погода в Украине - подробный прогноз на неделю

В понедельник, 20 апреля, дожди пройдут в западных регионах, днем также местами в центральной части страны и в Одесской области. На остальной территории без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +2+8 градусов в северных, центральных и восточных областях заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 -3 градуса; днем +9+15 градусов, в западных областях местами +3+8 градусов.

Во вторник, 21 апреля, из-за влияния циклона в большинстве областей ожидается влажная и холодная погода — дожди. На севере Левобережья местами сильные осадки. В Карпатском регионе с мокрым снегом. Ветер будет преобладать северный и северо-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +2+8 градусов, в северных и западных регионах заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 -3 градуса, дневная +9+15 градусов, в центральных и северо-восточных областях, а также в Карпатах +3+8 градусов.

В среду, 22 апреля, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются ночью на севере Левобережья, днем небольшие дожди пройдут в западных и центральных регионах. В южной части без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха 0+5 градусов, в большинстве областей заморозки в воздухе до -3 градусов, дневная +8+13 градусов, на северо-востоке +3+8 градусов.

В четверг, 23 апреля, ночью без существенных осадков, утром и днем дожди пройдут в северных, западных и центральных областях. На остальной территории страны сухо. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, днем на Правобережье возможны порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, на поверхности почвы и кое-где в воздухе возможны заморозки до -2 градусов, дневная +11+16 градусов, на крайнем севере +6+11 градусов.

В пятницу, 24 апреля, небольшие, иногда умеренные дожди из-за влияния циклонической деятельности снова пройдут на большей части территории страны, без существенных осадков только в Крыму и на крайнем юге. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье днем возможны порывы, 15-20 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, в западной части на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная +12+17 градусов, в северо-западных областях +7+12 градусов.

В субботу, 25 апреля, дожди пройдут в северных, центральных и юго-западных областях, на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный / юго-западный, 7-12 м/с. Ночная температура воздуха +2+7 градусов, в западной части на поверхности почвы и кое-где в воздухе заморозки до -3 градусов, дневная на Левобережье +13+18 градусов, на Правобережье страны +7+12 градусов.

В воскресенье, 26 апреля период неустойчивой и дождливой погоды продлится. Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей ожидаются осадки разной интенсивности. Местами возможен туман. Ветер предполагается переменного направления, 3 — 8 м/с. Ночная температура +2+8 градусов, в северных и западных областях вероятны заморозки 0 -3 градуса, дневная +8+14 градусов, на крайнем востоке +13+18 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что Украина оказалась в эпицентре активных атмосферных фронтов, которые принесут существенное понижение температуры и ночные заморозки.