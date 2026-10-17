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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Синоптики предупредили о новой опасности: на Украину надвигаются мощные циклоны, а за ними — потепление — точные даты

Синоптики прогнозируют продолжительную волну осадков и густых туманов, которая продлится в Украине вплоть до середины следующей недели.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень

Осень / © pexels.com

В эти выходные в Украине ожидается облачная и влажная погода с туманами и периодическими дождями, которые продлятся до середины следующей недели.

По словам украинской синоптички Натальи Диденко, в эти выходные в Украине будет облачно, с дождями и туманами.

«В субботу наиболее вероятны и даже умеренные дожди в южной части Украины, на остальной территории — либо облачно, либо небольшие осадки», — отмечает Диденко.

Синоптик предупреждает, что в воскресенье дождей станет больше, и практически повсеместно ожидаются дожди от небольших до умеренных.

В субботу самая низкая температура воздуха будет в западных областях, где днем ожидается от +7 до +11 градусов тепла, а на востоке будет теплее всего — там температура воздуха составит до +23 градусов выше нуля. В большинстве областей страны 17 октября прогнозируется от +10 до +15 градусов тепла.

В воскресенье температура воздуха не будет подвергаться значительным колебаниям.

«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая обстановка в Украине стабилизируется, атмосферное давление повысится, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — прогнозирует Диденко.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в субботу, 17 октября, дожди в регионе несколько стихнут, поскольку новый южный циклон только будет формироваться над Черным морем. Впрочем, местами возможно образование туманов. Столбики термометров ночью будут показывать от +6 до +11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +11…+16 градусов выше нуля.

По словам синоптика, уже в конце недели и в начале следующей, 18–19 октября, ожидается прохождение очередного циклона с территории Турции через южные области. Это принесет с собой сильные ливни, а в отдельных районах даже грозы, при этом температура будет держаться в пределах +10…+15 в течение суток.

«По предварительным прогнозным расчетам, стабилизация погоды ожидается после 20 октября», — отмечает Постригань.

Какпрогнозируютв Украинском гидрометцентре, 17 октября в стране будет преобладать облачная погода. В большинстве регионов пройдут небольшие дожди, а ночью в Карпатах и днём в юго-восточной части страны ожидаются умеренные осадки.

Синоптики также предупреждаютоб опасных метеорологических явлениях: ночью и утром на юге, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях образуется густой туман с видимостью 200–500 метров. В связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о густом тумане в ряде областей Украины 17 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о густом тумане в ряде областей Украины 17 октября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5–10 м/с, хотя на западе и юго-западе страны изменит направление на северо-западное. Температура воздуха днем составит от +13 до +18 градусов тепла, на востоке поднимется до +21 градуса тепла, а в западных областях будет холоднее всего — от +8 до +13 градусов тепла.

Погода в Украине 17 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 17 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в больших украинских городах 17 октября.

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