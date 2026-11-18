Дождь / © pexels.com

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В четверг, 19 ноября, в Украине ожидается дождливая и ветреная погода. В некоторых регионах осадки будут большими, а на западе прогнозируют сильные порывы ветра. В то же время температура будет оставаться достаточно высокой для этого времени года.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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По прогнозу синоптиков, погоду будут определять атмосферные фронты, которые будут постепенно перемещаться на восток. Поэтому атмосферное давление будет колебаться, а влажность воздуха будет оставаться высокой.

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Ночью будет идти дождь по всей Украине, а днем осадки сохранятся преимущественно на Левобережье и Закарпатье. На востоке и юго-востоке местами прогнозируется сильный дождь. На остальной территории днем без осадков.

Ветер преимущественно западный, 7–12 м/с. В западных областях его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Где будет теплее всего 19 ноября

Несмотря на дожди, существенное похолодание синоптики не прогнозируют.

В большинстве областей температура воздуха ночью будет +2…+8°, а днем повысится до +8…+13°.

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Теплее всего будет на юге Украины. Там ночью ожидается +7…+12°, а днем воздух прогреется до +11…+16°.

В Карпатах погода будет прохладнее. Ночью прогнозируется умеренный дождь с мокрым снегом и температура около 0°. Днем будет идти дождь, воздух прогреется до +2…+7°.

Погода в Киеве и области 19 ноября

В столице и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, однако днем осадков уже не прогнозируют.

Температура воздуха в Киеве ночью составит +5…+7°, днем — +10…+12°.

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В Киевской области ночью ожидается +2...+7°, а днем +8...+13°.

Погода в Украине: последние новости

Напомним, в ближайшие дни погоду в Украине будут определять атлантические циклоны, которые принесут влажный воздух из Европы и Средиземноморья. Синоптики прогнозируют дожди, местами значительные, а иногда даже слабые грозы. В то же время температура будет оставаться выше климатической нормы.

Несмотря на необычное для ноября тепло, погода будет не слишком комфортной. Укргидрометцентр предупреждает о туманах, дождях и мокром снеге, особенно на севере и западе страны. Из-за туманов видимость местами может снижаться до 200 метров, а ветер и высокая влажность будут усиливать чувство холода.

Однако уже в конце недели ситуация может измениться. По прогнозным моделям, 21–22 ноября в Украину может поступить арктический воздух, что приведет к ощутимому похолоданию. Таким образом, после нескольких дней аномального тепла страну может ожидать резкое изменение погодных условий.

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