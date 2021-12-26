Синоптики предупредили о возвращении морозов, подтоплении на реках и возможном сходе лавин

Ночью столбики термометров опустятся до 10-15 градусов мороза.
После оттепели в Украину снова вернулись морозы. Поэтому на реках возможен выход воды на заводи. А тем временем в Карпатах существует опасность схода снежных лавин.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи со снижением температуры воздуха, 25-28 декабря на реках бассейна Припяти ожидается продолжение шугообразования, при этом на отдельных участках рек формирование зажоров льда с резкими колебаниями уровней воды. Местами возможен выход воды на пойму (уровень опасности желтый)", – говорится в предупреждении.
Из-за осадков и оттепелей ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды:
- на реках бассейнов Сяна, Западного Буга (Львовская, Волынская области) — на 0,2-0,6 м над уровнями на 08:00 23 декабря;
- дальнейшее затопление поймы реки Западный Буг, пост Каменка Бужская.
В украинских Карпатах — снегопады и метели. Так что 26-27 декабря ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень).
"В связи с высотой снегового покрова более 30 см и ожидаемыми снегопадами, в горах Черновицкой области лавиноопасный сезон объявляется открытым", — отметили в Укргидрометцентре.
После оттепели возвращаются морозы.
"На ближайшие выходные синоптическая ситуация в Украине будет очень динамичной! Будет и потепление, и похолодание, и осадки (причем как в виде снега, так и в виде дождя!), и гололедица и порывистый ветер. Словом, погода еще раз решает показать нам свой капризный характер", — отметили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на 26 и 27 декабря
В воскресенье и понедельник, 26 и 27 декабря, в большинстве областей — снег и мокрый снег, местами с дождем. Лишь в северной части, в понедельник также большинстве центральных и восточных областей без осадков.
На дорогах местами гололедица.
В течение 26-27 декабря в Украине, кроме юга, ожидается понижение температуры на 4-6 градусов. В понедельник, 27 декабря, столбики термометров будут показывать днем от 1 градуса мороза в западных областях, до минус 10 – в восточных. Ночью ожидается до 10-15 градусов мороза.
В Киеве 27 декабря без осадков. Температура днем 4-6 градусов мороза, ночью 11-13 ниже нуля.
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