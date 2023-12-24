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Синоптики предупредили об изменении погоды на Рождество, 25 декабря

Синоптики предупредили об изменении погоды на Рождество, 25 декабря

На Рождество в Украине будет снег / Фото: pixabay.com

Ожидается снег и ночное похолодание.

В Украине на Рождество, 25 декабря, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 22 м\с.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Температура в западных областях ночью 0-5° тепла, днем 8-13°, на остальных территориях Украины ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла, на юге до 13°, в восточных и северо-восточных областях от 2° мороза до 3° тепла.

Погода в Киевской области и в столице

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области 25 декабря. Облачно, с мокрым снегом с переходом в дождь.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве понедельник мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 6-8° тепла.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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