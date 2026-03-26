Синоптики предупредили об изменении погоды в Украине: где разогреет до +18, а где следует одеваться теплее

Погода изменится / © pexels.com

Сегодня, 26 марта, в Украине будет переменная облачность. Местами будет дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«В большинстве областей осадков не ожидается, однако ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а днем местами на крайнем западе и востоке страны пройдет небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Температура днем будет +11…16°С, на юге и Закарпатье столбики термометров будут достигать +18°С. В Карпатах в пределах +8…13°С.

Погода в Киеве

В четверг, 26 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем будет +11…16°С. В столице будет +13…15°С.

Ранее сообщалось, что последние дни марта принесут не только тепло, но и тревожные прогнозы по изменению погоды. Атлантические циклоны выгоняют из Украины теплую погоду, открывая путь влажным и холодным массам.