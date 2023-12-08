Синоптики предупредили об опасности: как изменится погода сегодня

Сегодня, 8 декабря, в Украине пройдут снег и местами дожди. На большинстве дорог страны ожидается гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. На дорогах страны, кроме западных областей, гололедица. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой областях гололедица. В Одесской и Николаевской областях налипание мокрого снега. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Прогнозируется облачная погода в большинстве регионов со снегом в северных, Винницкой и Харьковской областях. В центральных, восточных и южных частях страны ожидается снег, дождь и гололедица. На западе существенных осадков не предполагается.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах -1...6°С. На других территориях столбики термометров покажут от 0 до -5°С. На юге страны ожидается более теплая погода, от 0 до +5°С.

В восточных и юго-восточных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Киевской области будет облачно и снежно. На дорогах также гололедица. В Киеве днем столбики термометров покажут -1...3°С. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В Киевской области температура воздуха будет составлять -1...3°С.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

Читайте также: