Синоптики предупредили об опасности: непогода накроет десять областей Украины

В субботу, 14 сентября, на территории нескольких областей Украины ожидается значительное ухудшение погодных условий. В эти дни в этих регионах пройдут интенсивные дожди, а в отдельных местах возможны грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Карпатах и Закарпатье прогнозируются интенсивные дожди, поэтому синоптики повысили уровень опасности к оранжевому (II). Днем в западных регионах, Винницкой и Одесской областях, ожидаются сильные дожди и грозы, что приведет к объявлению желтого уровня опасности (I).

В этих областях погода будет пасмурной, с дождями и грозами. Температура в западных регионах, Винницкой и Одесской областях будет колебаться от +18 до +23 °C. В Карпатах и Закарпатье ожидается понижение температуры до +11...+16°C из-за сильных дождей, которые продлятся в течение дня.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +24 до +29°C, а на юго-востоке страны температура поднимется до +31°C. Ветровой режим по всей Украине будет преимущественно юго-восточным со скоростью 7-12 м/с. На Левобережье и западных областях возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Напомним, 13 сентября жители Одессы стали свидетелями огромного смерча веровавшего над морем.

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