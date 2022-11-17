Синоптики предупредили об опасных метеоявлениях: прогноз погоды в Украине на пятницу, 18 ноября

Пятница, 18 ноября, в Украине будет со снегом. По всей стране, кроме Закарпатья и южной части, из-за гололеда на дорогах и осадков объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 ноября в стране, кроме юга и Закарпатья, ночью ожидается умеренный мокрый снег, в восточных областях сильный дождь и мокрый снег, днем в западных областях умеренный, на остальной территории небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед. На Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

Температура в течение суток 3-8° тепла, днем в Крыму 9-14°, на остальной территории в течение суток 0-5° мороза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве и области 18 ноября тоже будет идти небольшой снег (ночью местами умеренный). На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области в течение суток 0-5° мороза, в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Как прогнозирует Наталья Диденко, 18 ноября холодная погода будет доминировать повсюду в Украине. В течение дня ожидается максимально от 3° мороза до 4° тепла. Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят кое-где на дорогах скользкий гололед.

"Мокрый снег будет выпадать в ближайшую ночь на востоке и во многих центральных областях Украины. Завтра днем мокрый снег ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирской и Киевской областей. В Киеве в пятницу будет преимущественно облачно, небольшой мокрый снег возможен под вечер. Температура воздуха такая противная, или ноль, или -1°", — сообщает синоптик.

Диденко также добавляет, что в субботу, 19 ноября, Украину посетит очередной циклон, поэтому подойдет свежая порция снега, на востоке и юге — дождя. Везде с сильным ветром.

Следует отметить, что 17 ноября уже заснежило в Киеве, Карпатах, Сумской, Черниговской и других областях страны. В частности, в Карпатах насыпало до 10 сантиметров снега.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в Украину вслед за снегопадами придут сильные морозы. Так, по прогнозам синоптиков, в стране к концу недели прибавится "минусов". 17-18 ноября температура снизится до 1-6° мороза. На выходных, 19-20 ноября, станет еще холоднее - местами до 8-10° мороза.

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