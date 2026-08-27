- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 238
- Время на прочтение
- 4 мин
Синоптики предупредили об опасных погодных условиях в Украине: где разразится гроза, а где неприятности доставит жара (карта)
Пока на западе Украины утра будут окутаны туманами, в южных и восточных областях синоптики прогнозируют штормовые ветры и грозы.
28 августа в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, и лишь на юге и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Подробный прогноз погоды читайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине 28 августа
Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 28 августа погода в Украине будет переменчивой. На юге, юго-востоке, а также ночью в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
На остальной территории осадков не ожидается благодаря антициклону с севера. С северо-востока в страну будет по-прежнему поступать прохладный воздух, поэтому ожидается переменная облачность. Утром и ночью в Карпатах и на Прикарпатье возможен туман. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, но днем на юге и юго-востоке возможны сильные порывы до 15–20 м/с.
Ночью температура снизится до +9…+14 градусов (на юге и юго-востоке будет теплее — до +13…+18 градусов), а днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла, при этом в Закарпатье будет жарче всего — ожидается до +31 градуса тепла.
В свою очередь, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 28 августа усилится влияние антициклона «Steffen», поэтому в страну вернётся преимущественно солнечная и сухая погода с температурой воздуха ночью +10…+15 градусов тепла, а днём следует ожидать от +22 до +27 градусов тепла.
Погода в Киеве
В Киевской области 28 августа будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём следует ожидать от +23 до +25 градусов тепла.
Погода во Львове
Во Львовской области 28 августа погоду будет определять южная окраина антициклона над странами Балтии, сообщают в областном гидрометцентре. В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ночью и утром местами в области и в городе Львове будет сохраняться туман, видимость составит 200—500 м. В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями на Львовщине 28 августа объявлен I уровень опасности, желтый.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью в области составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.
Во Львове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +27 градусов тепла.
Погода в Харькове
В пятницу, 28 августа, в Харьковской области и в самом Харькове ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Температура воздуха по области составит +11…+16 градусов тепла ночью и +20…+25 градусов тепла днём, а в городе термометры покажут +12…+14 градусов ночью и +22…+24 днём.
В то же время синоптики предупреждают об чрезвычайной пожарной опасности пятого класса, которая 28 августа сохранится в лесах области.
Погода в Запорожье
В Запорожье в течение всего дня будет облачно, без осадков, сообщают на метеопортале Sinoptik. По данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться от +17 градусов тепла ночью до +25 градусов тепла днём.
Кроме того, синоптики предупреждают об чрезвычайной пожарной опасности.
«28–30 августа на территории Запорожского района сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.
Погода в Одессе
В Одесской области 28 августа будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь ночью и небольшой днём, местами с грозами, в связи с чем объявлен I уровень опасности.
Ветер будет северным и северо-восточным и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, с штормовыми порывами до 15–20 м/с (вдоль побережья — 12–17 м/с). Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.
В Одессе ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём — от +23 до +25 градусов выше нуля. Температура морской воды останется на уровне +22…+23, волнение на море будет умеренным, а во второй половине дня в Днепро-Бугском лимане возможен кратковременный спад уровня воды.
Утром на автомобильных дорогах области местами возникнет дымка с видимостью 1–2 км. Также синоптики предупреждают о риске возникновения пожаров в экосистемах в случае появления открытого огня.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и городе Днепр 28 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём осадков не предвидится.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12, днём местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области составит:
ночью от +12 до +17 градусов тепла;
днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.
В городе Днепр столбики термометров будут показывать:
ночью от +14 до +16 градусов тепла;
днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.