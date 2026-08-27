Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 28 августа / © ТСН

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28 августа в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, и лишь на юге и востоке местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 28 августа

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 28 августа погода в Украине будет переменчивой. На юге, юго-востоке, а также ночью в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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На остальной территории осадков не ожидается благодаря антициклону с севера. С северо-востока в страну будет по-прежнему поступать прохладный воздух, поэтому ожидается переменная облачность. Утром и ночью в Карпатах и на Прикарпатье возможен туман. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, но днем на юге и юго-востоке возможны сильные порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура снизится до +9…+14 градусов (на юге и юго-востоке будет теплее — до +13…+18 градусов), а днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла, при этом в Закарпатье будет жарче всего — ожидается до +31 градуса тепла.

© Укргидрометцентр

В свою очередь, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 28 августа усилится влияние антициклона «Steffen», поэтому в страну вернётся преимущественно солнечная и сухая погода с температурой воздуха ночью +10…+15 градусов тепла, а днём следует ожидать от +22 до +27 градусов тепла.

Погода в Киеве

В Киевской области 28 августа будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём следует ожидать от +23 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 28 августа погоду будет определять южная окраина антициклона над странами Балтии, сообщают в областном гидрометцентре. В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром местами в области и в городе Львове будет сохраняться туман, видимость составит 200—500 м. В связи с опасными гидрометеорологическими явлениями на Львовщине 28 августа объявлен I уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают о тумане во Львовской области 28 августа / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью в области составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Погода в Харькове

В пятницу, 28 августа, в Харьковской области и в самом Харькове ожидается облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит +11…+16 градусов тепла ночью и +20…+25 градусов тепла днём, а в городе термометры покажут +12…+14 градусов ночью и +22…+24 днём.

В то же время синоптики предупреждают об чрезвычайной пожарной опасности пятого класса, которая 28 августа сохранится в лесах области.

Погода в Запорожье

В Запорожье в течение всего дня будет облачно, без осадков, сообщают на метеопортале Sinoptik. По данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться от +17 градусов тепла ночью до +25 градусов тепла днём.

Погода в Запорожье 28 августа

Кроме того, синоптики предупреждают об чрезвычайной пожарной опасности.

«28–30 августа на территории Запорожского района сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

Погода в Одессе

В Одесской области 28 августа будет облачно с прояснениями. Ожидается умеренный дождь ночью и небольшой днём, местами с грозами, в связи с чем объявлен I уровень опасности.

Ветер будет северным и северо-восточным и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, с штормовыми порывами до 15–20 м/с (вдоль побережья — 12–17 м/с). Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Одессе ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём — от +23 до +25 градусов выше нуля. Температура морской воды останется на уровне +22…+23, волнение на море будет умеренным, а во второй половине дня в Днепро-Бугском лимане возможен кратковременный спад уровня воды.

Утром на автомобильных дорогах области местами возникнет дымка с видимостью 1–2 км. Также синоптики предупреждают о риске возникновения пожаров в экосистемах в случае появления открытого огня.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 28 августа ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём осадков не предвидится.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12, днём местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области составит:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре.

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