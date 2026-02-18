Синоптики предупредили об ударе циклона: что будет с погодой в Украине

Белка. / © Pexels

Реклама

В среду, 18 февраля, погоду в Украине будет формировать циклон с юга. Он обусловит умеренный снег и дождь в южных, восточных и большинстве центральных областей.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Циклон вызовет значительные осадки в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Температура воздуха будет колебаться от -3° до +2°. В других регионах будет снижаться. Однако на крайнем мероприятии будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

Реклама

В то же время на дорогах страны кроме юго-востока будет продолжать формироваться новый слой гололедицы.

В большинстве областей дневные максимумы будут достигать -5°-10°. Лишь на севере будет прохладнее – от 0° до 5° мороза.

Прогноз погоды на территории Украины 18 февраля. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве в течение дня будет облачно. Ночью ожидается снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В столице днем температура воздуха будет 8-10° мороза, а в Киевской области - 5-10° мороза.

Реклама

Как сообщали синоптики, 18 февраля циклон несет аномальные морозы до -17, снегопады и ледяные дожди . Из-за резкого ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности в большинстве областей.

В то же время, «температурные качели» будут сохраняться. В частности, днем в Украине будет держаться температура от -2° до -7° мороза, а в Закарпатье и южных областях воздух прогреется до +3° и +10°.