Синоптики предупредили об угрозе: прогноз погоды в Киеве
В течение следующих дней температура воздуха опустится до минусовых отметок.
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в течение нескольких дней на территории Киева и области.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра.
По данным синоптиков, уже этой ночью, 29 апреля, а также в следующую, 30 апреля, воздух будет заморозком 0-2°. Объявлен I уровень опасности (желтый).
В то же время в Киевской области предупреждают о ІІ уровне опасности (оранжевый). Ночью 28, 29 и 30 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе — 0-3°.
«Заморозки будут наносить ущерб цветущим плодовым деревьям», — отметили в Укргидрометцентре.
Непогода в Киеве
На днях в Киеве бурлила непогода. В частности, сильный ветер свалил дерево на могилу Леси Украинки на территории Байкового кладбища. Сам памятник остался невредимым, но территория вокруг получила значительные повреждения.
Кроме того, в Печерском районе столицы упал легендарный 150-летний каштан Иващенко. Дереву было больше 150 лет. С 2013 года оно имеет статус ботанического памятника. Падение каштана повредило линии электропередач и по меньшей мере три стоящих рядом автомобиля.