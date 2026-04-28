Синоптики предупредили об угрозе: прогноз погоды в Киеве

Киев. / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в течение нескольких дней на территории Киева и области.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра.

По данным синоптиков, уже этой ночью, 29 апреля, а также в следующую, 30 апреля, воздух будет заморозком 0-2°. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В то же время в Киевской области предупреждают о ІІ уровне опасности (оранжевый). Ночью 28, 29 и 30 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе — 0-3°.

«Заморозки будут наносить ущерб цветущим плодовым деревьям», — отметили в Укргидрометцентре.

Непогода в Киеве

На днях в Киеве бурлила непогода. В частности, сильный ветер свалил дерево на могилу Леси Украинки на территории Байкового кладбища. Сам памятник остался невредимым, но территория вокруг получила значительные повреждения.

Кроме того, в Печерском районе столицы упал легендарный 150-летний каштан Иващенко. Дереву было больше 150 лет. С 2013 года оно имеет статус ботанического памятника. Падение каштана повредило линии электропередач и по меньшей мере три стоящих рядом автомобиля.

Дата публикации 16:55, 27.04.26

