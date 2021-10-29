Синоптики предупредили украинцев о непогоде 29 октября: названы регионы, где будет опасно

Украинцев предупредили о густом тумане.
Погода в Украине утром, 29 октября, во многих регионах ожидается туманной. В этой связи, объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидромецентр.
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Синоптики предупредили, что утром 29 октября в западных, северных, северо-восточных и центральных областях туман. Видимость прогнозируется 200-500 м.
Из-за густого тумана объявлен I уровень опасности, "желтый".
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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