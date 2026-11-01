Ноябрь начинается с ухудшения погоды / © pexels.com

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В воскресенье, 1 ноября, в Украине ожидается облачная погода. В ряде областей пройдут дожди, а в западных регионах ночью и утром местами туман.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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Погода на 1 ноября

На юге страны днем ожидается +11-13 градусов, а ночью столбики термометров будут колебаться от +5 до +11 градусов.

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В восточных областях будет держаться относительно теплая погода. В Луганске и Донецке днем воздух прогреется до +11+16 градусов, ночью +10+13. В Харькове днем ожидается +10+12 градусов.

В центральных регионах температурные показатели днем составят +8+13 градусов. Ночью температура снизится до +4+8 градусов.

В западных областях днем столбики термометров покажут +4+10 градусов. Ночью ожидается всего +2+4 градуса.

На севере будет облачно, местами будет дождь. Температура воздуха днем будет +5 +7 градусов, а ночью +6 +8 градусов.

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Погода в Киеве и области

В Киевской области и в столице 1 ноября будет облачно, ожидается дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет 2-7 градусов тепла, днем 6-11 градусов.

В Киеве днем около +8…+10 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1–7° тепла, что близко к норме. Период предзимья наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С.

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