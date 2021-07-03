Синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде и шквалах: прогноз погоды на 4 и 5 июля

Синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде и шквалах: прогноз погоды на 4 и 5 июля

Дневная температура местами достигнет 34 градусов.

В ближайшие два дня — 4 и 5 июля — во всех регионах Украины пройдут кратковременные дожди, местами ливни с градом, грозами и шквалистым ветром до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник в центральных областях и южной части страны местами возможны сильные ливни.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В ближайшие дни над территорией Украины все еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, способствуя неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. Показатели температуры будут несколько отличаться на территории страны: немного прохладнее — в западных областях, а вот настоящая жара — на востоке и юго-востоке", — сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 15-21 градус, в западных областях 11-16 градусов. Днем 23-29 градусов, на востоке страны до 34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 июля 2021 года / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 5 июля 2021 года / Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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