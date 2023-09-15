Синоптики предупреждают о дождях и грозах: где будет бурлить непогода

В ряде украинских областей в пятницу, 15 сентября, ухудшится погода. Синоптики предупреждают, что в регионах пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В большинстве областей Украины объявлен I уровень опасности, желтый. Обойдет ненастье Львовскую, Волынскую, Ровенскую, Николаевскую, Одесскую и Луганскую области.

"15 сентября ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье грозы; ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях сильные дожди", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 15 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 15 сентября. Днем воздух прогреется до +17-23°. Тепло порадует жителей Закарпатья и юга Украины – температура до +23-28°.

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