Синоптики предупреждают о дождях и грозах: где испортится погода 1 июня

Дождь. / © pixabay.com

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В воскресенье, 1 июня, на большинстве территории Украины будет комфортная температура. Впрочем, местами будут дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В юго-восточной части, Закарпатье и Прикарпатье, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях будут небольшие кратковременные дожди, а кое-где и грозы.

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Ночью в Украине температура воздуха будет +11-16°. Днем столбики термометров поднимутся до +22-27°. Прохладнее в первый день лета будет в Карпатах ночью +5-10°, а днем температура поднимется до +15-20°.

Прогноз погоды на 1 июня. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров в столице покажут +14-16°, а днем воздух прогреется до +23-25°.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в июне 2025 года. Так, средняя месячная температура предполагается в пределах +19+23 градусов.

Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, лето начнется неустойчивой погодой, с дождями и колебанием температуры. В первую неделю июня не потеплеет выше +24-25 градусов. К середине месяца осадки прекратятся, а температура повысится.

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