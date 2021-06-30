Синоптики предупреждают о граде и грозах: регионы накроет непогода

Обойдет непогода только восток и юго-восток.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в четверг, 1 июля.
Об этом сообщила ГСЧС в своем Telegram-канале.
В четверг, 1 июля, в Украине ухудшится погода. Днем обещают грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Обойдет непогода только восток и юго-восток. В западных областях — местами значительные дожди.
В Киеве и Киевской области 1 июля будут грозы. Днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщалось, неделю, 28 июня — 4 июля, по температурным показателям будет комфортным — без аномальной жары, но дождями и грозами. 29-30 июня в восточных, северо-восточных областях, днем местами в Карпатах, 30 июня и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19 °, днем 24-30 °, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33 °.