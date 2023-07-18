Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

Уровень опасности – первый.
Утром и днем 18 июля в ряде регионов Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В ряде областей страны объявлен I уровень опасности, желтый.
"Утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях во время грозы местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, синоптики рассказали о прогнозе погоды в Украине на 18 июля. Днем в большинстве областей Украины столбики термометров покажут +29-34° выше нуля. Только в западных и северных областях будет свежее – до +23-28°. Температура воздуха в Киеве составит 26-28 ° тепла.