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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода

В Украине 18 июля ухудшится погода. / Фото: pixabay.com

Уровень опасности – первый.

Утром и днем 18 июля в ряде регионов Украины ухудшатся погодные условия. Синоптики предупреждают о грозах, а также сильных порывах ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ряде областей страны объявлен I уровень опасности, желтый.

"Утром и днем 18 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы. Днем 18 июля в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях во время грозы местами шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Утром и днем 18 июля в большинстве областей страны ожидаются грозы. / ©
Утром и днем 18 июля в большинстве областей страны ожидаются грозы.

Как сообщалось, синоптики рассказали о прогнозе погоды в Украине на 18 июля. Днем в большинстве областей Украины столбики термометров покажут +29-34° выше нуля. Только в западных и северных областях будет свежее – до +23-28°. Температура воздуха в Киеве составит 26-28 ° тепла.

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Дата публикации
Просмотры
527
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