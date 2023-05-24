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Синоптики предупреждают о грозах: какие регионы накроет непогода

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Синоптики предупреждают о грозах: какие регионы накроет непогода

Синоптики предупреждают о грозах во многих областях страны 24 мая. / Фото: Associated Press

Объявлен I уровень опасности.

В среду, 24 мая, в ряде украинских областей ухудшится погода. Синоптики объявили о штормовом предупреждении.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики сообщают о грозах в южных и восточных областях Украины, а также в Закарпатье. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", – говорится в сообщении.

В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. / © Укргидрометцентр
В ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщали, что 24 мая местами в регионах Украины будут дожди и даже грозы. Днем воздух в Украине прогреется до +20-26°. На юге Одесщины кое-где будет до +28° тепла. В Карпатах синоптики прогнозируют днем – +13-18°.

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Дата публикации
Просмотры
763
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