Синоптики предупреждают о грозах: какие регионы накроет непогода

Объявлен I уровень опасности.
В среду, 24 мая, в ряде украинских областей ухудшится погода. Синоптики объявили о штормовом предупреждении.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики сообщают о грозах в южных и восточных областях Украины, а также в Закарпатье. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"24 мая днем в южных, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях грозы", – говорится в сообщении.
Напомним, синоптики сообщали, что 24 мая местами в регионах Украины будут дожди и даже грозы. Днем воздух в Украине прогреется до +20-26°. На юге Одесщины кое-где будет до +28° тепла. В Карпатах синоптики прогнозируют днем – +13-18°.
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