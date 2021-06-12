Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

В стране будут бурлить грозы и град.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине сегодня, 12 июня.
Об этом сообщила ДСНС в своем Telegram-канале.
По данным Укргидрометцентра, в субботу ливни и грозы будут бурлить в Украине. Непогода налетит в ближайший час и сохранится до конца этих суток. В отдельных регионах предупреждают о град и шквалы 15-20 м/с — это I уровень опасности.
Кроме того, в воскресенье, 13 июня, в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на западе обещают значительное дождь. Днем в Украине будут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.
Сильные дожди будут и в Карпатах. Там спасатели предупреждают о ІІ уровне опосности или оранжевом.
Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.