Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

В стране будут бурлить грозы и град.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине сегодня, 12 июня.

Об этом сообщила ДСНС в своем Telegram-канале.

По данным Укргидрометцентра, в субботу ливни и грозы будут бурлить в Украине. Непогода налетит в ближайший час и сохранится до конца этих суток. В отдельных регионах предупреждают о град и шквалы 15-20 м/с — это I уровень опасности.

Кроме того, в воскресенье, 13 июня, в западных и юго-западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на западе обещают значительное дождь. Днем в Украине будут грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

Сильные дожди будут и в Карпатах. Там спасатели предупреждают о ІІ уровне опосности или оранжевом.

Как сообщалось, погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической нормы, но некоторые регионы ожидают жару в 39 ° С. Синоптики обещают, что в Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Луганскую области придет настоящая жара. Высокую температуру ожидают также горные районы.

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