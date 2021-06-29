Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

Погода ухудшится во вторник, 29 июня.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине Во вторник, 29 июня.

Об этом сообщила ДСНС в своем Telegram-канале.

К концу этого дня, 29 июня, синоптики прогнозируют грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. Обойдет непогода только большинство южных областей страны.

Также накроет дождливая погода Киев и Киевскую область. Гроза и шквалы 15-20 м/с воздержатся до конца этих суток — 29 июня.

Как сообщалось, неделю, 28 июня — 4 июля, по температурным показателям будет комфортным — без аномальной жары, но дождями и грозами. 29-30 июня в восточных, северо-восточных областях, днем местами в Карпатах, 30 июня и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 14-19 °, днем 24-30 °, на Закарпатье и местами на юге страны 30-33 °.

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