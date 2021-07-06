Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

Погода ухудшится в среду, 7 июля

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС в Telegra-канале.

Погода ухудшится в среду, 7 июля. В южных и восточных регионах предупреждают о грозах. Кроме того, местами будут град и шквалы 15-20 м/с. Отмечается, что это І уровень опасности или желтый.

На остальной тиритории Украины — без осадков. Температура ночью 15-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется — до 26-31 выше нуля.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Новости Украины: синоптики обещают до середины июля сухую и жаркую погоду

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