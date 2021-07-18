Синоптики предупреждают о непогоде: какие регионы накроют грозы и шквалы

Ухудшится погода 18 и 19 июля.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщили в ДСНС.

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Отмечается, что в воскресенье, 18 июля, в ближайший час на севере ухудшится погода: будут грозы, а местами град и шквалы. Такие погодные условия сохранятся до конца этих суток.

Ухудшится погода в Киеве и Киевской области. 18 июля синоптики обещают грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Не улучшится ситуация и 19 июля: будут регионе грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

В понедельник, 19 июня в Карпатах будут значительные дожди. В западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях — грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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