Синоптики предупреждают о новом атмосферном фронте над Украиной: порадует ли погода теплом

В Украине на этой неделе ожидается прохождение нового атмосферного фронта. Именно поэтому солнечная погода будет чередоваться с дождями. После прохождения фронта в некоторых регионах ожидается понижение температуры.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Во вторник, 25 апреля, в западных и восточных областях будут кратковременные дожди, а днем с грозами. На остальной территории — без осадков. Температура воздуха днем будет +15-20°. На западе и востоке будет прохладнее – 9-14° тепла.

В среду, 26 апреля, на западе, севере, центре и в Одесской областях будет дождь. В Карпатах – еще и мокрым снегом. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью будет составлять +3-10°. Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях столбики термометров покажут +6-11°. На остальной территории = 13-18° тепла. На востоке и севере воздух прогреется до +21°.

В четверг, 27 апреля, днем в большинстве центральных, южных и восточных областей будут умеренные дожди. На западе – без осадков. Температура ночью будет +1-8°. В западных областях на почве прогнозируют заморозки 0-3°. Днем столбики термометров поднимутся до +8-13°. В южных и восточных областях ночью прогнозируют +5-10 °, а днем +16-21 °.

В пятницу, 28 апреля, ночью на Левобережье, в Одесской и Николаевской областях, днем в восточных и юго-восточных областях кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

На Левобережье ночью обещают +6-12 °, а днем +15-20 °. На остальной территории страны ночью будет 1-7° тепла, а днем воздух прогреется до +8-14° тепла. В Закарпатье столбики термометров поднимутся до +12-18°. В западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы местами будут заморозки 0-3°.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что дожди в Украине будут продолжаться до конца апреля. В ближайшее время погода будет изменчивой. Атмосферные фронты и циклоническая деятельность будут способствовать выпадению осадков разной интенсивности.

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