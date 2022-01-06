Синоптики предупреждают о поднятии воды в реках на западе Украины: кое-где до 3 метров

Синоптики предупреждают о поднятии воды в реках на западе Украины: кое-где до 3 метров

Кое-где вода в реках поднимется на 2,5-3,0 м.

Сегодня, 6 января, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях ожидается повышение уровня воды в реках.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Закарпатье

В Закарпатской области на реке Тиса, возле поселка Вилок, продолжится повышение уровней воды на 2,5-3,0 м с выходом воды на пойму ( I уровень опасности — желтый ).

Львовская и Волынская области

6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1 — 0,5 м над уровнями на 08:00 ч. 5 января, местами возможен начальный выход воды. На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы ( I уровень опасности — желтый ).

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье в связи с осадками на реках области ожидается возобновление подъема уровня воды на 0,3-1,3 м над уровнем 3 января. В области объявили штормовое предупреждение из-за значительной снеголавинной опасности (3 уровня).

Напомним, на Закарпатье в результате мощного дождя подтопило десятки домохозяйств и домов. Некоторые села остались отрезанными от мира, ведь дороги размыло. Вода затопила дома в считанные минуты.

На Закарпатье из-за мощного дождя подтопило десятки хозяйств и домов | Новости Украины

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