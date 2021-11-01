Синоптики предупреждают о похолодании: когда украинцам ждать снижения температуры

В Карпатах ночью прогнозируется около 0°.
В конце текущей первой недели ноября в Украину придет похолодание.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 6 ноября, в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидается дневное понижение температуры до 8-14°. В восточных и северо-восточных областях также будет идти небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
В Киеве 5 ноября температура ночью еще будет составит 8-10°, днем 15-17°, а уже 6 ноября прогнозируется понижение температуры ночью до 6-8° тепла, днем до 9-11°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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