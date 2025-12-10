Синоптики предупреждают о резких перепадах погоды по всей стране

Погода / © УНИАН

Начало декабря в Украине напоминает скорее позднюю осень, чем классическую зиму. В то же время в ряде регионов уже зафиксирован первый снежный покров толщиной от 1 до 7 см, однако он удержится недолго.

Об этом сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для издания«Телеграф«, уточнив, что в ближайшие дни ожидается высокая изменчивость погодных условий, включая ночные морозы, которые местами могут достигать более -10 °C.

Похолодание после 13 декабря: Наиболее существенное снижение температуры ожидается на Левобережье, с северных и восточных областей. Самые холодные ночи: 16 декабря минимальные показатели в восточных и Днепропетровской областях могут достигать -9…-12 °C. Кратковременность морозов: Уже после 16 декабря прогнозируется возвращение теплой погоды, с дневными температурами +1…+7 °C и ночными около 0 °C.

Прогноз на 11-12 декабря: В большинстве областей ожидается типичная межсезонная погода: влажная, пасмурная, с небольшими осадками в виде дождя, туманами и моросью. Температура ночью: -1…+6 °C. Температура днем: +2…+7 °C, на юге и западе до +8…+10 °C. Ветер: западный, 7-12 м/с

Резкое похолодание с 13 декабря. Из-за поступления холодных воздушных масс из Финляндии и Кольского полуострова температура на Левобережье снизится до -8 °C ночью и -4…+1 °C днем. Ветер: северо-западный, порывистый, до 15-20 м/с

Пик морозов

Самой холодной прогнозируется ночь на 16 декабря в восточных и Днепропетровской областях. На Правобережье и южных регионах днем температура будет оставаться преимущественно выше нуля, с небольшими ночными морозами.

Очередная волна аномального тепла:

После 16 декабря ожидается потепление:

Температура ночью: около 0 °C

Температура днем: +1…+7 °C

Синоптик Кибальчич подчеркнул, что в течение ближайших 10 дней украинцам следует ожидать значительной изменчивости погоды из-за чередования циклонов и антициклонов. Устойчивого снежного покрова на большей части территории не прогнозируется, за исключением высокогорья Карпат.

Напомним, ранее мы писали о том, что по предварительным прогнозам, сильных морозов в Украине не видно.