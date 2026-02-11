Синоптики предупреждают о резком изменении погоды: где и когда потеплеет

Погода / © iStock

В Украине ожидается значительное улучшение погоды и повышение температуры воздуха на фоне падения атмосферного давления. В четверг, 12 февраля, погоду будет определять теплый воздух по южным направлениям и циклон из Западной Европы. Это доставит осадки в северные и западные регионы страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода 12 февраля в Киеве и области

В Киевской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Синоптики предупреждают о местах небольшой дождь, который в ночное время может сопровождаться мокрым снегом. На дорогах будут храниться гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Температурные показатели в регионе распределятся следующим образом:

В Киеве: ночью около 0°, днем воздух прогреется до 1–3° тепла.

По области: ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0–5° тепла. Ветер будет южным со скоростью 7–12 м/с.

Погода 12 февраля в регионах Украины

В целом по стране будет облачно. В западных и северных областях пройдут небольшие дожди (ночью с мокрым снегом), а в Карпатах осадки будут умеренными. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

Температурный режим в Украине 12 февраля:

Запад и Юг: самые теплые регионы — днем 3–8° тепла, а в Крыму столбики термометров поднимутся до 12°.

Восток: остается холодным — ночью 8–13° мороза, днем около 0°.

Левобережье: ночью 1–6° мороза, днем до 5° тепла.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра в Карпатах, которые днем могут достигать 15-20 м/с. Гололедица на дорогах ожидается повсюду, кроме южных областей.

Напомним, в Киеве из-за изменения погодных условий и потепления значительно возросла угроза падения снега и льда с крыш зданий. Городские власти призывают жителей быть максимально осмотрительными, передвигаясь по улицам.

Также и синоптикиня Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украине ожидается резкое изменение погодных условий из-за отступления антициклона и поступления теплых и влажных воздушных масс западного происхождения.