Синоптики предупреждают о сильных заморозках: где и когда опустится температура

Синоптики предупреждают о сильных заморозках в Украине. Объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха существенно опустится в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

"Ночью 20 и 21 октября в западных областях заморозки в воздухе 0-4 °", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, уже на эти выходные, 18-19 октября, в регионах будет мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что с 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается +8+12 градусов.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что Украину ожидает незначительное повышение температуры после длительного периода дождей и заморозков. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать, но настоящего бабьего лета не будет.