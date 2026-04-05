На Украину движутся сильные заморозки: где и когда опустится температура

Заморозки. / © Associated Press

В Украине ожидаются сильные заморозки в течение нескольких дней. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью против 6 апреля на востоке, а также в Сумской и Полтавской области на поверхности почвы будут заморозки 0-3°. Объявлен I уровень опасности.

Заморозки 6 апреля. / © Укргидрометцентр

Уже в следующую ночь на вторник, 7 апреля, температура снизится на большей территории страны. На западе и севере, в Винницкой и Черкасской областях, на поверхности почвы заморозки 0-3°. Также объявлен желтый уровень опасности.

Заморозки в Украине 7 апреля. / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в Украине движется сильное похолодание . В некоторых регионах частично снизится температура воздуха из-за вторжения холодной воздушной массы с севера Европы. В то же время в Закарпатье и крайнем мероприятии похолодание будет практически незаметным.

В свою очередь директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупредил аграриев , ведь заморозки будут угрожать теплолюбивым сельскохозяйственным культурам. Именно поэтому с их посадкой не стоит торопиться.