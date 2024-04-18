Синоптики предупреждают о сильных заморозках: где и когда существенно снизится температура

В регионах ожидают опасные и стихийные метеорологические явления.

Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погоды и понижении температуры в Украине. Да, в ряде регионов ожидаются заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в регионах в течение следующих двух дней – 19-20 апреля. В некоторых областях объявлен I уровень опасности, желтый, а в некоторых — II уровень опасности, оранжевый.

Ночью , 19 апреля, в западных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-5°. В Закарпатье сильные заморозки — 0-3°. Кроме того, ночью 20 апреля в западных, северных и центральных областях — сильные заморозки 0-3°.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях 19 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях 20 апреля.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни в Украине значительно похолодает. В частности, на дождливую погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном .

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