Синоптики предупреждают о сильных заморозках: где и когда существенно снизится температура

В регионах ожидают опасные и стихийные метеорологические явления.
Синоптики предупреждают о существенном ухудшении погоды и понижении температуры в Украине. Да, в ряде регионов ожидаются заморозки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в регионах в течение следующих двух дней – 19-20 апреля. В некоторых областях объявлен I уровень опасности, желтый, а в некоторых — II уровень опасности, оранжевый.
Ночью , 19 апреля, в западных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-5°. В Закарпатье сильные заморозки — 0-3°. Кроме того, ночью 20 апреля в западных, северных и центральных областях — сильные заморозки 0-3°.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни в Украине значительно похолодает. В частности, на дождливую погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном .