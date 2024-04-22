Синоптики предупреждают о сильных заморозках: где ждать понижения температуры (карта)

Завтра, 23 апреля, украинцев ожидает облачная погода, а иногда даже подморозит.

Ожидается, что начало недели в Украине будет облачным с прояснениями. 23 апреля синоптики прогнозируют небольшой дождь ночью, а днем погода хоть и ухудшится, но существенных осадков не будет.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По информации метеорологов, на юге и юго-западе страны ночью и утром местами туманно.

Ветер – переменных направлений, 3-8 м/с.

Специалисты сообщили, что на западе Украины будут заморозки, а на высокогорье Карпат ночью выпадет небольшой мокрый снег. Однако день пройдет без осадков, хотя воздух прогреется до 5° тепла.

"Температура ночью 3-8°, в западных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 16-21°", — отметили синоптики.

Прогноз погоды на 23 апреля для Киевщины.

Облачно с прояснениями будет завтра в Киевской области. Ночью пройдет небольшой дождь, а днем без осадков.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°", — говорят в гидрометеорологическом центре.

В Киеве ночью будет только 5-7° тепла, а днем воздух прогреется до 13-15°.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине

Из-за того, что ночью 23 апреля в западных областях на поверхности почвы будут наблюдаться заморозки до 0-3°, специалисты предупредили об уровне опасности (желтый).

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни в Украине значительно похолодает. В частности, на дождливую погоду повлияют атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном .

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