Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: когда и где будет опасность

Во вторник, 12 декабря, в ряде областей Украины ухудшатся погодные условия. Кроме того, сильный туман будет еще завтра утром.

Об этом предупреждают в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают туман, который будет до конца нынешних суток, а также утром и днем 13 декабря. Видимость составит всего 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Кроме того, до конца суток 12 декабря в северных, восточных и центральных областях будет гололедица, а на дорогах — гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в предупреждении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптика Наталья Диденко назвала дату потепления в Украине. По ее словам, с 11 декабря оттепель коснется практически всех областей Украины.

Читайте также: