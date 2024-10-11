Синоптики предупреждают о заморозках: где и когда существенно похолодает

В регионах ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.

В Украине существенно похолодает в течение нескольких дней. В субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября, в ряде областей будут заморозки.

Об этом предупредили синоптики "Укргидрометцентра".

12 октября ночью в Волынской, Ровенской и Львовской областях, а также ночью 13 октября, на западе на поверхности почвы будут заморозки — 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Между тем, в воскресенье в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях будут сильные заморозки в воздухе — это 0-3°. Речь идет о II уровне опасности.

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Украине 12-13 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что о тепле следует забывать. Следующая порция дождей придет совсем скоро.

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