Синоптики предупреждают о заморозках: где и когда существенно похолодает

В регионах ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления.
В Украине существенно похолодает в течение нескольких дней. В субботу, 12 октября, и в воскресенье, 13 октября, в ряде областей будут заморозки.
Об этом предупредили синоптики "Укргидрометцентра".
12 октября ночью в Волынской, Ровенской и Львовской областях, а также ночью 13 октября, на западе на поверхности почвы будут заморозки — 0-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Между тем, в воскресенье в Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях будут сильные заморозки в воздухе — это 0-3°. Речь идет о II уровне опасности.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха сообщала, что о тепле следует забывать. Следующая порция дождей придет совсем скоро.