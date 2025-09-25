ТСН в социальных сетях

Украина
115
1 мин

Синоптики предупреждают о заморозках: где существенно снизится температура

Синоптики предупредили о I и II уровнях опасности.

Елена Капник
Заморозки.

Заморозки. / © Credits

Синоптики предупреждают о понижении температуры в Украине. В ряде регионов ожидаются заморозки ночью 26-27 сентября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в разных регионах в течение следующих двух ночей.

Ночью 26-27 сентября в Украине кроме юга и Закарпатья на поверхности грунта будут заморозки 0-3°. Это и уровень опасности – желтый

В эту ночь заморозки в воздухе до 0-3° прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Речь идет о ІІ уровне опасности (оранжевый).

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Украине 26 сентября. / © Укргидрометцентр

Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в Украине 26 сентября. / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Виталий Постригань предупредил о существенном изменении погоды - высокой вероятности первых осенних заморозков. Причина – антициклон Oldenburgia и циркуляция субтропического воздуха.

