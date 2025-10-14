Синоптики предупреждают о заморозках: где существенно снизится температура

Заморозки. / © Credits

Синоптики предупреждают о понижении температуры в Украине. В ряде регионов ожидаются заморозки ночью 15 и 16 октября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в разных регионах в течение следующих двух ночей.

"Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумских областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях, ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украине погода станет немного лучше. По его словам, в ближайшие дни в несколько прекратятся осадки и станет немного теплее. На этой неделе днем ожидается +5°...+12°.