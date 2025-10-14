ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
759
Время на прочтение
1 мин

Синоптики предупреждают о заморозках: где существенно снизится температура

Синоптики предупредили об уровне опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Заморозки.

Заморозки. / © Credits

Синоптики предупреждают о понижении температуры в Украине. В ряде регионов ожидаются заморозки ночью 15 и 16 октября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в разных регионах в течение следующих двух ночей.

"Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумских областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях, ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Заморозки на Украине 15 октября. / © Укргидрометцентр

Заморозки на Украине 15 октября. / © Укргидрометцентр

Заморозки на Украине 16 октября. / © Укргидрометцентр

Заморозки на Украине 16 октября. / © Укргидрометцентр

Заморозки на Украине 16 октября. / © Укргидрометцентр

Заморозки на Украине 16 октября. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украине погода станет немного лучше. По его словам, в ближайшие дни в несколько прекратятся осадки и станет немного теплее. На этой неделе днем ожидается +5°...+12°.

Дата публикации
Количество просмотров
759
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie