Синоптики предупреждают о заморозках: где существенно снизится температура
Синоптики предупредили об уровне опасности.
Синоптики предупреждают о понижении температуры в Украине. В ряде регионов ожидаются заморозки ночью 15 и 16 октября.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. Значительно похолодает в разных регионах в течение следующих двух ночей.
"Ночью 15 октября в южных, центральных, восточных и Сумских областях, ночью 16 октября в восточной и юго-восточной частях, ночью 17 октября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-3°", - говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украине погода станет немного лучше. По его словам, в ближайшие дни в несколько прекратятся осадки и станет немного теплее. На этой неделе днем ожидается +5°...+12°.