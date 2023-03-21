Синоптики предупреждают о затоплении: где объявили оранжевую опасность

Опасность объявлена на три дня.
Синоптики объявили в Украине до 23 марта предупреждение из-за затопления. Их ждут в Черниговской области.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Синоптики отмечают, что на участке Десны Новгород-Северский — Макошино в результате развития половодья будет продолжаться рост уровней воды. В нескольких районах объявлен II уровень опасности — оранжевый.
"Ожидается выход воды на пойму в створе поста Новгород-Северский, нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области)", — говорится в сообщении.
Также на притоке Десны г. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину идет потепление. Так, в третьей декаде марта температура воздуха будет скорее соответствовать середине апреля.
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