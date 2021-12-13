Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах: где водителям быть осторожными

Ухудшится погода на закате.
Во вторник, 14 декабря, в Украине ожидается гололедица: объявлен I уровень опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что 14 декабря гололедица будет в западных областях Украины. Водителей призывают быть осмотрительными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. "В западных областях на дорогах гололедица, ночью в северо-восточной части местами гололедица", — говорится в сообщении.
Ночью ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Обойдут осадки восток и юго-восток страны. Днем без существенных осадков.
Ветер на Украине будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В Карпатах температура опустится до 2-7 градусов мороза.
Как сообщалось, по данным Укридрометцентра, 12-13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеговластная опасность (3 уровня).
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