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- Украина
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Синоптики предупреждают об опасности 22 сентября: в каких областях ожидаются грозы и сильный ветер
Дожди охватят западные, северные и восточные области Украины, в то время как на востоке сохранится почти летняя жара до +26.
22 сентября в Украине сохранится прохладная и влажная погода с периодическими дождями в большинстве регионов.
Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует дожди 22 сентября в западных областях Украины, в северной части, а также на востоке. На остальной территории страны осадков не ожидается.
«Завтра ветер будет западным или северо-западным, умеренным, в западных и северных областях временами сильным», — предупреждает Диденко.
По её словам, ожидается следующая температура воздуха:
в западных и северных областях, в Винницкой и Черкасской областях — от +12 до +16 градусов тепла;
в Полтавской и Днепропетровской областях, в Кропивницком — от +15 до +19 градусов выше нуля;
в южной части завтра от +20 до +23 градусов тепла;
в восточных областях от +18 до +22 градусов тепла;
в Луганской области будет до +26 градусов тепла.
Диденко отмечает, что прохладная погода сохранится в Украине до конца недели, однако уже с пятницы ожидается повышение температуры воздуха до комфортной.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань прогнозирует22 сентября прохладную погоду.
«Среднесуточная температура опустится ниже отметки +15º, что будет свидетельствовать об окончании метеорологического лета, и составит 13º. Дневные максимумы составят всего 13–18º», — отмечает метеоролог.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют 22 сентября по всей стране облачную погоду с прояснениями.
«Умеренные дожди, ночью в северных областях — сильные дожди, в большинстве центральных и южных областей днём местами небольшой дождь», — сообщают синоптики.
Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха в западных, Житомирской и Винницкой областях днём будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны — от +19 до +24 градусов тепла, на остальной территории ожидается от +12 до +17 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 22 сентября.
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