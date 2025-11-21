Синоптики предупреждают об опасности: где ощутимо испортится погода в выходные

В Украине погодные условия существенно ухудшатся / © Pixabay

В Украине в выходные — 22-23 ноября — циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Здесь ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На севере Украины будет дождь. В центральных областях — дождь местами. На юге и на востоке без осадков», — отметила она.

Температура воздуха ожидается очень контрастной 22-23 ноября.

В западных областях будет холодно, днем +1+4 градуса, местами небольшие минусы. На севере завтра +5+7 градусов, в воскресенье +3+6 градусов.

В центральных областях и в Винницкой области в субботу +6+8, в воскресенье +2+5 градусов, на остальной территории центральной части очень тепло, +11+16 градусов.

На востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13+17 градусов. В южной части +15+20 градусов.

В Киеве 22-23 ноября временами дождь. В субботу +6+8 градусов, в воскресенье +4+6 градусов.

Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.