- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики предупреждают об опасности: где ощутимо испортится погода в выходные
Незначительное потепление останется на востоке и юге, в других областях — значительное усложнение погодных условий.
В Украине в выходные — 22-23 ноября — циклон и атмосферные фронты обусловят сложную погоду в западных областях страны.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Здесь ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На севере Украины будет дождь. В центральных областях — дождь местами. На юге и на востоке без осадков», — отметила она.
Температура воздуха ожидается очень контрастной 22-23 ноября.
В западных областях будет холодно, днем +1+4 градуса, местами небольшие минусы. На севере завтра +5+7 градусов, в воскресенье +3+6 градусов.
В центральных областях и в Винницкой области в субботу +6+8, в воскресенье +2+5 градусов, на остальной территории центральной части очень тепло, +11+16 градусов.
На востоке Украины 22-23 ноября ожидается +13+17 градусов. В южной части +15+20 градусов.
В Киеве 22-23 ноября временами дождь. В субботу +6+8 градусов, в воскресенье +4+6 градусов.
Ранее синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима. По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.