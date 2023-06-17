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Синоптики предупреждают об опасности возникновения пожаров: в каких областях есть угроза

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Синоптики предупреждают об опасности возникновения пожаров: в каких областях есть угроза

В Украине в течение нескольких дней есть риск возникновения лесных пожаров. / Фото: Associated Press

Опасность будет длиться несколько дней.

Синоптики сообщили о пожарной опасности в некоторых областях Украины в субботу, 17 июня. Предварительно она продлится до 19 июня.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Сегодня опасность лесных пожаров будет в большинстве регионов в центре страны, а также частично на севере и юге.

"17-19 июня в большинстве центральных, Николаевской, Сумской, Одесской, а 18 июня и в Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечают синоптики.

В субботу, 17 июня, в ряде областей высок риск возникновения пожаров. / © Укргидрометцентр
В субботу, 17 июня, в ряде областей высок риск возникновения пожаров. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, по прогнозу синоптиков, 17 июня местами в Украине сохранится дождливая погода. В частности, на западе, где днем температура воздуха составит +19-24°. В остальных регионах столбики термометров покажут +20-28°.

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Дата публикации
Просмотры
115
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