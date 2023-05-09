Синоптики предупреждают об опасности возникновения пожаров в ряде областей

Пожары возможны на севере и центрах страны.

В течение трех дней, с 9 по 12 мая, в некоторых областях Украины существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что опасность возникновения пожаров будет сохраняться в семи областях в течение 9, 10 и 11 мая.

"9-11 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

В ряде областей возникла высокая опасность возникновения лесных пожаров. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в "Укргидрометцентре" сообщалось, что в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

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