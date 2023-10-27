Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях: где в реках поднимется вода

Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях в ряде областей Украины. Речь идет о повышении уровня воды из-за сильных осадков 27-29 октября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что 27-28 октября в результате значительных дождей в Карпатском регионе и на Закарпатье ожидается рост уровней воды:

на реках Закарпатской области на фоне повышенной водности на 1,5-2,0 м с выходом воды на пойму на участке Тисы Тячев-Хуст, реках в створах гидропостов: Латорица-Мукачево, Уж-Ужгород (I уровень опасности – желтый);

в нижнем течении р. Боржава на 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму и частичным затоплением сельскохозяйственных угодий сел Заречье, Сильце, Камянское, Б. Комяты, Боржавское, автодороги Шаланки – Б. Комяты (II опасности – оранжевый);

на реках суббассейна Прута на 0,3-1,3 м и горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м, без негативных последствий.

Кроме того, 26-29 октября в результате дождей разной интенсивности на реке Сиверский Донец ожидаются повышения уровней воды на 0,1-0,2 м. Синоптики отмечают, что на малых реках Харьковской области уровень воды подскочит без негативных последствий.

Специалисты отмечают, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Речь идет о ІІІ уровне опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптик Наталья Птуха рассказала о погоде в последнюю неделю октября. По ее словам, на этой неделе, 23-29 октября, погода в Украине будет еще больше напоминать осеннюю. В страну придут циклоны с осадками в виде дождя.

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