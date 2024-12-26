Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях: что известно

Утром и первой половиной дня 27 декабря в северных регионах, Киеве и Киевской области, а также в Карпатах ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Погодные условия могут повлечь за собой осложнение движения транспорта, поэтому призываем водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными", — отметили в ГСЧС.

Напомним, синоптики сделали прогноз до конца недели. В материале ТСН.ua читайте о том, наступит ли настоящая зима, какой будет она в этом году, усыплет ли снега, как в старые добрые времена, и какой будет погода в новогоднюю ночь.

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