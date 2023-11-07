Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях – погода 8 ноября (карта)

Синоптики предупредили о І уровне опасности в 5 областях Украины.

В Украине в среду, 8 ноября, ожидаются опасные метеорологические явления в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Об этом пишет "Укргидрометцентр".

Так, в вышеперечисленных областях пройдут значительные дожди – І уровень опасности.

Дожди пройдут ночью в западных областях. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях — иногда порывы 15-20 м/с.

Карта погоды на 8 ноября 2023 г. / Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на востоке страны до 14°; в южной части ночью 7-12°, днем 13-18°, в Крыму до 21°.

В Киеве ночью ожидается 5-7°, днем 8-10°.

В Киевской области ночью без осадков, днем дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.

Напомним, астролог описал сценарий освобождения Крыма и Донбасса – когда и как Россия проигрывает войну.

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