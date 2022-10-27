Синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях 28 октября: в каких регионах и чего ждать

В западных и Винницкой областях в пятницу объявлен І уровень опасности.

Украинцев предупредили о густом тумане ночью и утром 28 октября.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Ночью и утром 28 октября в западных и Винницких областях туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих регионах синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, что в пятницу, 28 октября, в Украине будет преимущественно сухая и теплая погода.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что в Украину пришло второе бабье лето. Оно, по его прогнозам, продлится до 4-6 ноября. После чего резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

Читайте также: