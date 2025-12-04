Синоптики предупреждают об опасных погодных сюрпризах: какой будет зима в Украине

Белка. / © Pexels

Реклама

Погодные условия в восточной части Европы, в частности, в Украине , зависят и от активности Полярного вихря. В течение зимних месяцев, вероятно, будет отмечен циклонический характер погодных условий над Европой, а также перемещение теплого и влажного атлантического воздуха в глубь континента.

Об этом говорится в анализе Укргидрометцентра.

Отмечается, что западный перенос воздушных масс над Европой, характеризующийся влажным и теплым воздухом атлантического происхождения, может прерывать вторжениями холодного арктического воздуха с севера и северо-востока. Именно поэтому на фоне теплой погоды будут периоды настоящей зимы. Более вероятно это может произойти в январе и феврале.

Реклама

Учитывая это, синоптики сделали выводы о предстоящей зиме в Украине. Ожидается, что средняя температура зимних месяцев будет выше нормы на 1,5°С - 2°С. Эта тенденция будет характерна на протяжении большинства дней холодного сезона.

"Не исключены периоды холодной (морозной погоды) продолжительностью от трех до семи дней (может быть один период на 10-20 суток) с минимальной температурой в основном от 5°С до 18°С мороза. В северной части и Карпатах в отдельные дни несколько ниже (наиболее вероятно в январе и феврале).

Синоптики отмечают, что в холодном периоде погодные условия могут претерпевать резкие изменения: непродолжительные, но достаточно существенные похолодания, выпадение осадков различной интенсивности и продолжительности, будут наблюдаться опасные и стихийные метеорологические явления.

Напомним, синоптик Виталий Постригань сообщал, что на Украину надвигается сильнейшее похолодание за 70 лет. Это показывает одна из многочисленных моделей прогнозирования. Синоптик отметил, что за последние 20 лет зимы в Европе сократились в среднем на 24 дня – это показывает аналитика спутников Copernicus.