Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: где объявлено штормовое предупреждение

Объявлен I уровень опасности.
В четверг, 14 декабря, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за осложнений погодных условий. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, днем 14 декабря в ряде регионов ожидаются сильные осадки, а некоторые области накроет шквальный ветер.
"В Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях – значительные осадки. В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.
Как сообщали синоптики, 14 декабря в Украине ухудшится погода: сильные осадки и ветер. На подавляющем большинстве территории Украины температура воздуха ночью и днем будет от 1° мороза до 4° тепла.
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